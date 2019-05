Entenfamilie durch halbe Stadt eskortiert

Bei der Schule Guthirt in Zug gibts weit und breit kein Gewässer. Der Zugersee liegt in fast einen Kilometer Luftlinie entfernt. Dort fanden Schüler aber dennoch eine kleine Entenfamilie: Eine Entenmutter und zwei junge Kücken. Die Schüler riefen die Polizei zu Hilfe.

Diese war schnell an Ort und Stelle und Familie Ente kam in den Genuss einer Eskorte, wie die Zuger Polizei auf Facebook mitteilte. Zusammen mit einem Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Zug begleitete die Polizei die Entenfamilie durch die ganze Innenstadt bis zum Zugersee. Alle schön gestaffelt in einer Reihe. Dort hüpften die Tiere wohlauf ins Wasser und schwammen in die grosse weite Welt. «Ente gut, alles gut», schreibt die Zuger Polizei.

(mik)