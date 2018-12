Polizei stoppt Chauffeur mit 1,86 Promille

Kontrolliert wurde der Chauffeur am Donnerstag um 15.30 Uhr an der Industriestrasse in Wikon. Der Atemlufttest beim Fahrer des Sattelschleppers ergab einen Wert von 0,93 mg/l – das entspricht dem Wert von 1,86 Promille.

Dem Weissrussen wurde die Weiterfahrt untersagt, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Zudem musste er eine Bussendeposition von mehreren hundert Franken hinterlegen.

(gwa)