Polizei sucht mit Super Puma nach Vermisstem

Seit dem frühen Mittwochabend wird im Kanton Schwyz der 20-jährige, ortskundige Damian Föhn vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass er sich im Gebiet Ibergeregg und Mythen befindet, wie es in einer Mitteilung heisst. Er war alleine in das Gebiet aufgebrochen, wie Florian Grossmann, Sprecher der Kantonspolizei Schwyz, auf Anfrage sagt.

Einsatzkräfte der Alpinen Rettung Schweiz, der Kantonspolizei Schwyz, der Rettungsflugwacht und eines Super Puma der Armee suchten am Mittwochabend mithilfe einer Wärmebildkamera und eines Suchhundes der Kantonspolizei Zürich nach dem Vermissten. So konnte auch im Dunkeln nach dem 20-Jährigen gesucht werden. In der Nacht auf Donnerstag musste die Suche aber dennoch unterbrochen werden. Bei Tagesanbruch wurde die Aktion fortgesetzt.

Signalement des Vermissten

Damian ist 178 Zentimeter gross, hat eine schlanke Statur und dunkelblonde, kurze Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine kurze, dunkelblaue Jeans und eine blaue Jacke der Marke Schöffel.

Die Kantonspolizei Schwyz bittet Personen, die Angaben über den Aufenthaltsort des Vermissten machen können, sich unter 041 819 29 29 zu melden.

(vro)