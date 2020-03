Taxifahrer getötet – 3 Schweizer festgenommen

Drei Männer im Alter von 28, 29 und 31 Jahren wurden im Rahmen der Untersuchung des Falls des getöteten Taxifahrers in Luzern festgenommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mit. Weiter konnte die mutmassliche Tatwaffe, ein Klappmesser, sichergestellt werden. Zurzeit würden umfangreiche Ermittlungshandlungen inklusive Einvernahmen laufen, so Kapo-Sprecher Urs Wigger: «Aufgrund der laufenden Untersuchung können derzeit keine weiteren Angaben zum Tathergang und dem möglichen Motiv gemacht werden.»

Zentralschweiz-Push



Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Wenn Sie in der 20-Minuten-App auf Ihrem Smartphone die Benachrichtigungen des Zentralschweiz-Kanals abonnieren, werden Sie regelmässig über Breaking News aus Ihrer Region informiert. Hier können Sie den Zentralschweiz-Push von 20 Minuten abonnieren. (funktioniert in der App)

Schnitt- und Stichwunden

Das Verbrechen geschah am frühen vergangenen Donnerstagmorgen, als in der Luzerner Innenstadt ein Taxifahrer aufgefunden wurde. Der 51-jährige Russe prallte mit seinem Auto gegen einen Baum. Die gerufenen Rettungskräfte konnten beim mutmasslichen Fahrzeuglenker nur noch den Tod feststellen. Der Mann wies Schnitt- und Stichverletzungen auf. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Die Polizei suchte Zeugen und fahndete nach einem Mann. Dieser trug zum Tatzeitpunkt einen dunklen Kapuzenpullover, ein schwarzes Gilet, eine dunkelblaue Hose und beige Schuhe mit heller Sohle. Ob dieser Mann in direktem Zusammenhang mit dem mutmasslichen Tötungsdelikt steht, ist unklar.



(cho)