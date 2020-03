Polizei identifiziert getöteten Russen (51)

Der Taxichauffeur, der in der Nacht auf Donnerstag an der Sedelstrasse tot aufgefunden wurde, konnte in der Zwischenzeit von der Polizei identifiziert werden. Wie 20 Minuten berichtete, handelt es sich beim Opfer um einen 51-jährigen russischen Staatsangehörigen. Er war in im Kanton Luzern wohnhaft und hat dort für ein Taxiunternehmen gearbeitet. «Die Ermittlungen zu diesem Tötungsdelikt laufen auf Hochtouren», teilte die Luzerner Polizei am Freitag weiter mit.

Es seien vereinzelte Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Diese würden zur Zeit abgeklärt. Nach wie vor sucht die Polizei in diesem Zusammenhang nach einem unbekannten Mann: «Dieser hat sich zur Tatzeit in diesem Gebiet aufgehalten und wurde von einer Überwachungskamera gefilmt», so die Mitteilung weiter. Ob er in direktem Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt stehe, sei unklar.



Die Luzerner Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und hat folgende Fragen:

• Wer ist der gesuchte Mann auf den Bildern oder wer kann Angaben zu dieser Person machen? Es könnte sein, dass dieser Mann frische Schnittverletzungen und/oder Hämatome aufweist.



• Wer hat im Umfeld der Sedelstrasse/Jugiweg verdächtige Beobachtungen gemacht?

• Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit einem Taxi gemacht?



Personen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.





