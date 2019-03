Fussball-Chaoten liefern sich wüste Prügelei

Mit 3:0 hatte der FC Luzern am Sonntag den FC St. Gallen in der Swissporarena in Luzern besiegt. Nach dem Spiel ging es heftig zu und her, wie ein Video einer Leser-Reporter zeigt: Dutzende Personen griffen einander auf der Allmend an.

Im Video ist zu sehen, wie Faustschläge verteilt werden. Zudem traten die meist schwarz gekleideten Chaoten mit Füssen gegen am Boden liegende Fussballfans.

Laut Luzerner Polizei kam es nach dem Spiel zu Scharmützeln zwischen den Fangruppen. Nachdem die Fangruppen das Stadion verlassen hatten, seien sie auf der Horwerstrasse aufeinander getroffen. «Die Luzerner Polizei schritt sofort ein und trennte die Fangruppen. Bei diesem Einsatz wurde Gummischrot eingesetzt», wie es in der Polizeimeldung heisst. Eine Person wurde festgenommen, heisst es weiter.

(gwa)