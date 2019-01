Polizei zieht Blaufahrer (61) aus dem Verkehr

Die Polizei entdeckte den Blaufahrer (61) am Montag kurz nach 16.30 Uhr auf der Luzernerstrasse in Hünenberg: Sie kreuzte sein Auto, das einen «grösseren Frontschaden aufwies», wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilten.



Die Polizei wendete und konnte den Autofahrer an der Rigistrasse in Holzhäusern anhalten. Bei der Kontrolle gab der Fahrer an, dass er an der Knonauerstrasse in Cham einen Unfall verursacht hatte.

Da die Einsatzkräfte Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Das Resultat: 0,84 mg/l (1,68 Promille). Den Fahrausweis musste der 61-Jährige abgeben.

(gwa)