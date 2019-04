Polizeihunde-Duo schnappt Einbrecher-Trio

Gegen 5.10 Uhr hat die Luzerner Polizei am Sonntag eine Meldung erhalten, wonach Unbekannte in ein Velogeschäft am Mühlebachweg eingebrochen seien. Die Polizei rückte mit zwei Diensthunden aus: Aeros (4) und Mitch (6).

Die beiden Hunde konnten zwei der Einbrecher auf der Flucht stoppen, teilte die Polizei mit. Den dritten Täter, der sich im Gebäude versteckt hatte, konnten sie aufspüren und stellen. Die Festgenommenen stammen aus Algerien, Eritrea und dem Iran und sind zwischen 17 und 19 Jahre alt.

Die Untersuchungen werden von der Staatsanwaltschaft Luzern und der Jugendanwaltschaft geführt.

(gwa)