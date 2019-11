Rusty stellt Einbrecher, der Frau (87) attackierte

Kurz nach zehn Uhr am Freitag klingelte ein unbekannter Mann am 8. November an der Wohnungstüre einer 87-jährigen Frau in der Stadt Luzern. Nachdem die Frau die Türe geöffnet hatte, griff der Mann sie tätlich an, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte. Das Opfer wurde beim Angriff leicht verletzt.

Dem Opfer gelang es, mit einem Notrufgerät einen akustischen Alarm auszulösen. In der Folge flüchtete der Mann ohne Beute in unbekannte Richtung. Doch der Mann rechnete kaum mit Rusty (4): Der Polizeihund konnte den Gewalttäter stellen, noch bevor dieser das Quartier verlassen hatte.

Täter aus Rumänien sitzt in Untersuchungshaft

Beim festgenommenen Täter handelt es sich um einen 45-jährigen Rumänen. Er befindet sich in Untersuchungshaft. «Welche Absichten der Mann verfolgte, wird abgeklärt», sagt Urs Wigger, Sprecher der Luzerner Polizei. Ob der Mann noch für weitere Delikte in Frage kommt, sei offen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern.

