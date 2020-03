Porsche-Fahrer hatte über drei Promille intus

In Rottenschwil AG ist ein Porschefahrer (38) am Samstag vor einer Polizeikontrolle geflohen und in die Reuss gefahren. Dabei war der 38-Jährige stark alkoholisiert: «Ich hatte über drei Promille», sagt er zu «Blick».

Auch einen gültigen Fahrausweis hatte der Mann nicht. «Ich hatte schon mal ein Auto aufs Dach gelegt», sagt er weiter. Mit über 200 km/H sei er am Samstag in die Reuss gefahren. Beim Aufprall aufs Wasser sei der Sicherheitsgurt auf seinen Brustkorb gedrückt worden. Zwei Minuten sei er im Auto eingeschlossen gewesen. «Ich habe dann ausgeatmet und dank der Luftblase gewusst, wo oben ist.» Durch die Beifahrertüre sei er aus dem Auto gekommen und ans Ufer geschwommen. Unter Polizeiaufsicht wurde er schliesslich ins Spital gebracht.

Quarantäne wurde ihm zu viel

«Ich schäme mich wahnsinnig dafür, was ich getan habe», sagt der Informatiker. Am vergangenen Donnerstag seien er und seine Freundin aus den Ferien in Südamerika zurückgekehrt. Wegen des neuartigen Coronavirus hätten die beiden zwei Wochen zu Hause bleiben müssen. «24 Stunden zu zweit in Quarantäne – das ist nur halb lustig!», so der 38-Jährige.

Am Samstag habe er es nicht mehr ausgehalten und sei in seinen Porsche gestiegen – nachdem er Wodka getrunken hatte. «Ein dummer Entscheid!», findet er. «Es ist wohl gescheiter, wenn ich nicht mehr Auto fahre. Oder nicht mehr trinke. Oder beides», sagt er weiter. Er solle für seine Tat bestraft werden, findet der Mann. Und: In Zukunft wolle er sich besser verhalten.

(gwa)