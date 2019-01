Promis lassen sich an der Kick-Ass-Gala veräppeln

Gespannt warten Musiker und geladene Gäste an den Kick Ass Awards jeweils auf die Enthüllung der Preisgewinner. Jedes Jahr zeichnet das Radio 3fach die besten Songs und Bands des Jahres an seiner Award-Gala in der Schüür aus.

Das ist der Kick Ass Award



Mit dem Preis kürt das Luzerner Jugendradio 3FACH jährlich den besten Luzerner Song des Jahres. An der fulminanten Gala wird dem Gewinner im Beisein von vielen Promis der Wanderpokal «Knut», ein Eisbär, übergeben. Daneben wird etwa auch das beste Album des Jahres gekürt oder ein Negativpreis wird vergeben. Hinzu kommen Awards in Kategorien, die jährlich wechseln können.

3fach scheut kontroverse Gäste nicht

Dabei geht es jeweils lustig zu und her. Bei der Auswahl der Promigäste kennt das Luzerner Jugendradio keine Gnade, zeigt aber auch viel Humor: So luden die Organisatoren 2015 etwa den ehemaligen Badener Stadtammann und Nationalrat Geri Müller ein, nachdem dieser mit einer Nackt-Selfie-Affäre landesweit Schlagzeilen gemacht hatte. Müller nahm die Anspielungen mit Humor – und posierte auf der Bühne mit den Moderatoren für ein Selfie.

Eingeladen wurde auch schon die ehemalige Kantonsrätin Jolanda Spiess-Hegglin. Dies gut ein Jahr nach den Geschehnissen um die Zuger Landammannfeier 2014. Spiess-Hegglin freute sich: «Ich habe grossen Spass, solche Anlässe sollte es öfters geben», sagte sie.

Awardfeier im Livestream

Aber auch viele andere schräge Momente wusste das Jugendradio zu inszenieren – etwa auch, als der grüne Luzerner Stadtrat Adrian Borgula und SVP-Nationalrätin Yvette Estermann gemeinsam «Vo Lozärn gäge Wäggis zue» vortragen mussten. Die Liste der Kick-Ass-Promis ist lang: Influencerin Anja Zeidler, Moderatorin Gülsha Adilji, Komiker Beat Schlatter, Rapper Gimma, Ruder-Olympiasieger Mario Gyr, Ex-Miss Laurianne Sallin, Stadtpräsident Beat Züsli oder die FCL-Spieler Remo Arnold, Nicolas Haas oder Tomislav Puljic waren schon dabei.

Dieses Jahr sind Rapper Knackeboul, «Swiss Music Award»-Gewinner Damian Lynn oder Nationalrätin Andrea Gmür (CVP) vor Ort. Ebenfalls anwesend sind die FCL-Spielerinnen Andrea Emmenegger und Alea Räber und Komiker Kiko. Wer weiss, was die Gäste bei der diesjährigen Gala anstellen müssen? Finden Sie es raus – im Livestream bei 20 Minuten am Mittwoch ab 20 Uhr.

Neben altbekannten Awards wie «Best Song», «Best Album», und «Toro Embolado» – ein Negativpreis für das grösste Missgeschick des Jahres – werden heuer auch der «Best Song National» und die «Beste Luzerner Veranstaltungsreihe» gekürt.

Vergangenes Jahr gewann Rapper The Youngest den Hauptpreis mit seinem Song «TonTonShit». Ins Rennen um den besten Song dieses Jahres steigen diese 25 Anwärter:

- Wasabi: «All The Time»

- Wavering Hands: «Fountain Deep Diving»

- LCone – «Bäumli»

- Loredana – «Sonnenbrille»

- Hardy Nimi – «My Beyoncé»

- Dub Spencer & Trance Hill – «Come, all ye Shepherds Dub»

- 2001 – «Paris Fashion Week»

- Nuitunit – «Skyline VIP»

- Effe – «Benzin»

- Emm – «Klappstuehl»

- Eliel & Chekaa – «Symphonie»

- Cancel – «Mind Burial»

- Imperio – «Largo Camino al Infinito»

- Tanché – «Knapp aber Nein»

- Fischermanns Orchestra – «Gualalepo»

- M’Ghadi – «Karussell»

- Basement Roots – «One Culture»

- Belia Winnewisser – «Trapped in my Mind»

- Manuel Troller – «Vanishing Point»

- Na Dee – «Flying Ray»

- Nährwerk – «Lama Calling»

- Frederik – «Tears (you know)»

- Visions in Clouds – «No Way Out»

- Film2 – «Collony Collapse»

- The Youngest – «Superma»



So war der Kick Ass Award 2017: Hier das Video in voller Länge.

(gwa)