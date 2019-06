Quadfahrer kommt bei Selbstunfall ums Leben

Kurz nach 8 Uhr wurde ein 75-Jähriger im Gebiet Ober Scheidegg in Luthern LU tot aufgefunden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Mann mit seinem Quadbike vom Weg abgekommen und dabei ums Leben gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet.

Die Kantonspolizei Bern hatte bereits am Montag die Meldung erhalten, dass ein Mann (75) vermisst werde. Die Polizei konnte das Gebiet, in dem sich der Mann aufhalten könnte, durch Ermittlungen eingrenzen.

Dichter Wald erschwerte die Suche

Mehrere Patrouillen der Luzerner Polizei und der Kapo Bern suchten in der Nacht auf Dienstag im Grenzgebiet der beiden Kantone nach dem Vermissten. Auch ein Rega-Heli kam dabei zum Einsatz. Am Dienstag schliesslich erhielten die Einsatzkräfte zudem Unterstützung durch die Alpine Rettung Schweiz.

Die Suche per Helikopter wurde durch den dichten Wald erschwert, heisst es bei der Luzerner Polizei auf Anfrage. Am Montagmorgen wurde der Mann schliesslich in unwegsamem Gelände von einer Patrouille der Luzerner Polizei gefunden.

(gwa)