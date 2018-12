Neorapper bewirbt sich mit Poulet für TV-Sendung

Überraschung für Virus-Moderator Pablo Vögtli (33). Eigentlich dachte der Luzerner, er sei nach Luzern eingeladen worden, um ein Interview für eine Kurzdoku geben. Vögtli durfte dann aber erst mal nichts sagen, sondern musste zuhören. Denn: Newcomer Plural (19), der in Safenwil lebt, hatte für den Moderator der Hip-Hop-Sendung «Bounce» ein paar Rhymes bereit, wie in einem Youtube-Video zu sehen ist.

Die Kurzfassung der Rapeinlage: Plural hat Raptexte geschrieben und ist mit den Aufnahmen der Stücke beschäftigt. Seine Songs müssten nun raus und von den Leuten gehört werden.

Um möglichst viele Leute zu erreichen wünscht sich Plural deshalb eine Einladung zum «Bounce»-Cypher – ein Rapmarathon. Beim letzten Mal machten über 80 Rapper aus der ganzen Schweiz mit – über sieben Stunden lang dauerte der lyrische Exzess.

«Ich bin voll darauf reingefallen»

Auf der Virus-Webseite hat Plural gelesen, dass Vögtli gern kocht. Eine Empfehlung fand er auch: «Beggars Chicken kochen. Wenn du das nachkochst und mir eine Portion bringst – meinen Respekt fürs Leben», schreibt Vögtli dort.

«Ich bin voll auf die Einladung reingefallen», sagt Vögtli, der selbst auch rappt. «Als ich die Box und das Mikrofon sah, dachte ich zuerst, dass das ein Interview in Rapform wird.» Umso verblüffter sei er gewesen, als er die Bewerbung in Rapform für den Cypher erhielt.

Perfekt war die Überraschung als Plural, der gelernter Koch ist, ein Beggars Chicken präsentierte – ein asiatisches Gericht, das bei uns wenig bekannt ist. Er servierte das im Tonmantel gekochte Poulet auf offener Strasse, am See vor dem Bahnhof in Luzern. «Das hat mich mega krass berührt», so Moderator Vögtli. Denn: Vögtli ist in Hongkong aufgewachsen und zog vor 23 Jahren in die Schweiz. «Seither habe ich das nur zwei Mal gegessen. Das hat so viele Erinnerungen geweckt.»

«Der beste Bestechungsversuch, den ich je erlebt habe»

«Ich dachte mir: ‹Irgendjemand muss das doch mal machen, wenn es schon auf der Webseite steht›», sagt Plural zur Aktion. Für die Überraschung betrieb er viel Aufwand. «Ich war schon frühmorgens in der Küche, das Beggars Chicken war sechs Stunden im Ofen.»

Trotz viel Aufwand hat es für eine Einladung zum Cypher nicht gereicht. «Für mich ist das kein Rückschlag, sondern ein Einstieg.» Er wolle weiter dran bleiben, Anfang 2019 will er erste Tracks veröffentlichen. Er hofft nun, dass es beim Cypher 2020 klappt. «Da will ich hin, das ist mein Traum», sagt der Rapper mit Berner Wurzeln.



«Eine Absage zu machen ist nie leicht. Plural rappt für seine 12 Monate Raperfahrung nicht schlecht. Aber um unter die besten 80 zu kommen, braucht es doch noch etwas mehr.» Anfragen für Auftritte oder für den Cypher kriegt Virus jeweils viele: 60 seien es durchschnittlich pro Monat. Mit Kochkünsten hat bisher aber noch niemand versucht ein Ticket zu ergattern: «Das war der beste Bestechungsversuch, den ich je erlebt habe», sagt Vögtli.

Der nächste «Bounce» Cypher findet übrigens am 31. Januar 2019 statt.

