Diese Traum-Villa steht nicht am Meer, sondern ...

Costa del Sol? Santorini? Ibiza? Nein. Oberägerei im Kanton Zug. Genau dort steht eine Traumvilla zum Verkauf, die aussieht, als läge sie irgendwo am Mittelmeer. Doch sie steht in Oberägeri und wartet auf einen neuen Besitzer.

Umfrage Würden Sie gerne in dieser Villa wohnen? Ja, das muss sich anfühlen wie Dauerferien.

Nein, das ist mir zu speziell.

Weisse Fassade und Wände, runde Fensterbögen, Palmen, Sand und mediterrane Deko – so würden wahrscheinlich die wenigsten Menschen in der Schweiz ihr Haus beschreiben. Die 203 Quadratmeter grosse Villa in Oberägeri steht auf «Immoscout24» zum Verkauf und erfüllt genau diese Kriterien. «Integriert in die gegebene Landschaft, an einmaliger, absolut ruhiger Lage bietet Ihnen diese äusserst gepflegte, mediterrane Oase eine hohe Wohnqualität», heisst es in der Internetanzeige.

Mediterraner Stil in den Alpen?

Der Eigentümer und Bauherr der Villa, Hansruedi Schnider, liebt die Berge, aber auch den mediterranen Lebensstil. «Mit 18 war ich das erste Mal auf Ibiza und habe mich in diesen mediterranen Stil verliebt. Ich suchte lange einen Weg, um beides zu kombinieren.»

In der Schweiz hat der Banker nichts Vergleichbares gefunden, und so habe er seinen Traum zusammen mit Fachleuten realisiert.

Doch Schniders Nachbarn waren von der Idee, eine mediterrane Oase in Mitten der Voralpen zu bauen, weniger begeistert. So gab es vor der Verwirklichung viele Einsprachen. «Wer eigene Wege gehen will, braucht manchmal etwas Mut und Geduld.» Die anfängliche Skepsis der Nachbarn habe sich dann aber rasch gelegt und die Oase sei heute geschätzt in Oberägeri.

3,4 Millionen Franken

Nach 16 Jahren verlässt Schnider aus privaten Gründen sein «Baby», wie er seine Traumvilla nennt und sucht neue Besitzer. «Ich kann mir vorstellen, dass sich ein junges Paar hier sehr wohl fühlen könnte. Hier ist man im Naherholungsgebiet, aber trotzdem schnell in Zürich, Luzern oder Zug. Die neuen Besitzer sollten auf jeden Fall kreativ sein und die Natur lieben.»

Wer die aussergewöhnliche Immobilie kaufen möchte, muss mit etwa 3,4 Millionen Franken rechnen. «Hört sich nach viel an, aber wo kriegen sie für diesen Preis mit dieser Grundstücksfläche, so ein Objekt?» Die Villa hat eine Grundstücksfläche von 1'186 Quadratmetern und einer Nutzfläche von 414 Quadratmetern.

Interessenten gab es schon, wie Maklerin Heidi Müller und Inhaberin von M&N Secur Fina bestätigt: «Es ist ein einzigartiges und spezielles Objekt. Das lockt Liebhaber an.»

Wohnungen in dem Stil sollen folgen

Obwohl Schnider die Villa verkauft, hat er Visionen für mehr Sommer-Feeling in der Schweiz: «Die Reaktionen von den Passanten auf mein Haus haben mir gezeigt, dass eine Nachfrage für solche Objekte besteht. Deshalb möchte ich in Zukunft Eigentumswohnungen im mediterranen Stil bauen. Natürlich für weniger Geld als die Villa», schwärmt Schnider.

(mik)