Räuber fesseln Mann und stehlen 100'000 Franken

Kurz nach 2 Uhr in der Nacht auf Sonntag kehrte ein Mann nach Hause zurück an die Schwyzerstrasse in Brunnen SZ. Doch plötzlich wurde er von zwei vermummten Männern mit Waffen bedroht, teilte die Polizei am Montag mit.

In der Wohnung des Opfers fesselten die beiden Räuber den Mann. Sie nahmen 100'000 Franken Bargeld aus einem Tresor und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Das Opfer konnte sich selbst befreien und meldete den Überfall der Polizei.

Die Täter seien dunkel gekleidet gewesen und hätten untereinander albanisch geredet, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.

Personen, die Hinweise erhalten, werden gebeten diese an die Kapo Schwyz unter der Nummer 041 819 29 29 weiterzuleiten.

