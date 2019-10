Rauch und Hitze machen Wohnung unbewohnbar

Die Meldung zum Brand ging bei der Kantonalen Notrufzentrale kurz nach 11 Uhr am Montag ein: Aus einer Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses am Sonnenfeldweg in Schöftland dringe Rauch.

Die Feuerwehr Suhrental, die Regionalpolizei Zofingen und die Kantonspolizei rückten aus. Bei deren Eintreffen vor Ort stellten sie dunklen Rauch fest. Die Feuerwehr konnte den Brand im Wohnzimmer rasch löschen, teilt die Kantonspolizei Aargau mit. Verletzt wurde niemand.

Durch den Rauch und die grosse Hitze entstand ein grosser Sachschaden, heisst es weiter. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Kapo Aargau hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(gwa)