Rentner masturbierte im Laden vor Mädchen (9)

Weil einem 65-Jährigen vorgeworfen wurde, sich in einem Einkaufsladen in Ausserschwyz vor einem 9-jährigen Mädchen selbstbefriedigt zu haben, musste er sich in Schwyz wegen sexueller Handlung mit einem Kind verantworten, wie der «Bote» (Bezahlartikel) berichtete. Er soll vor dem Mädchen sein Geschlechtsteil entblösst und daran gerieben haben.

Er erschien nicht zum Gerichtstermin

Eigentlich hätte der Pensionär bereits am Donnerstagmorgen zu einem Gerichtstermin erscheinen sollen. Er blieb diesem aber unentschuldigt fern, worauf der 65-Jährige polizeilich für eine weitere Gerichtsverhandlung am Donnerstagnachmittag zugeführt wurde.

Der Mann verteidigte sich vor Gericht selber und nannte als Grund seines Fernbleibens die Angst davor, ins Gefängnis gesteckt zu werden. Er würde jede Strafe akzeptieren, solange er nur nicht ins Gefängnis müsse.

«Aus lauter Blödsinn» sei es geschehen

Der Staatsanwalt forderte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 40 Franken, falls der Pensionär innert zwei Jahren nicht straffällig würde. Ausserdem beantragte die Staatsanwaltschaft eine Busse von 900 Franken. Zudem soll der Mann die Verfahrenskosten von rund 3400 Franken tragen. Und: Dem Exhibitionisten werde lebenslänglich verboten, einer beruflichen und organisierten ausserberuflichen Tätigkeit nachzugehen, in der er regelmässig in Kontakt zu Minderjährigen stehe. Das Gericht folgte den Anträgen der Staatsanwaltschaft.

Der Pensionär habe die Tat vor Gericht zugegeben. Er habe «aus lauter Blödsinn» eine Dummheit begangen, wie der «Bote» schreibt. Das Mädchen habe dies per Zufall gesehen, da sie gerade hinter einem Regal hervorgelaufen kam. Ausserdem sei der Rentner dem Mädchen nicht mit entblösstem Geschlechtsteil hinterhergelaufen. Der Mann bereute seine Tat sichtlich: «Ich werde so eine Dummheit sicher nie mehr machen. Das Ganze ist mir eine Lehre für immer.»

(jab)