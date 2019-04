Fahrzeuge der Luzerner Polizei von 1950 bis heute

Nicht nur die Mode und Frisuren haben sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Auch die Autos von früher sieht man heute nur noch als Oldtimer auf den Strassen. Doch wie sahen eigentlich die Polizeiautos früher aus?

Egal ob Motorrad, Patrouillenauto oder Wasserwerfer: Die Luzerner Polizeiautos haben in den vergangenen fast 70 Jahren eine beeindruckende Entwicklung durchgemacht. Das älteste datierte Bild zeigt einen BMW-Töff aus dem Jahr 1950. Welche Dinge gleich geblieben sind und was sich sehr verändert hat, sehen Sie in der Bildstrecke oben.

Mehr Retro-Porn

Das erste Bild eines Polizeiautos in der Ostschweiz wurde übrigens 1937 in St. Gallen geschossen. Es zeigt die Kantonspolizei St. Gallen bei einem Sportanlass. Die Veränderung der Ostschweizer Polizeiautos sehen Sie in dieser Bildstrecke:

So haben sich Polizeiautos seit 1937 verändert





(tst)