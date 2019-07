Rettungsdienst rettet jetzt auch mit Quad

Der Schwyzer Rettungsdienst hat sich ein neues Einsatzfahrzeug angeschafft: Einen Quad, weil normale Rettungswagen nicht in jedem Gelände zufahren und Heli nicht bei jedem Wetter fliegen können, wie René Eichhorn, Leiter des Rettungsdients Schwyz, erklärt. Der Quad wurde extra zu einem Mini-Rettungswagen umgebaut, berichtete der «Bote der Urschweiz».

Laut Eichhorn habe sich der Quad bereits bewährt: Kürzlich musste der Rettungsdienst zu einem Velounfall am Weg der Schweiz ausrücken. Dank des Quads konnte der Patient aus dem Hang zum Rettungswagen an der nächsten Strasse transportiert werden. Auf die Idee mit dem Quad sei man gekommen, «weil es das im Ausland schon gibt und weil auch wir oft in unwegsamen Gebiet unterwegs sind und Helis eben nicht immer fliegen können», sagt Eichhorn. Der Quad sei sogar wintertauglich, da er mit Raupen ausgerüstet werden kann.

Quad kommt auf Autobahn hin, wo Autos nicht hinkommen

Und: Der schmale Quad könne auch auf der Autobahn von Vorteil sein, etwa wenn sich keine Rettungsgassen bilden oder in engen Baustellenbereichen. Noch können Patienten nur sitzend transportiert werden, später ist das auch liegend möglich.

Es sei dem Rettungsdienst bewusst, dass Quads gefährliche Fahrzeuge seien. Die Fahrer würden intern ausgebildet und fahren mit Helm. «Und wir werden auch nicht mit hohen Tempi fahren.»

Die Kosten für den Quad von 30 000 Fr. hat der Rettungsdienst selber finanziert.

(mme)