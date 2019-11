VBL bedanken sich jetzt bei netten Autofahrern

«Die Idee hatte ein Mitarbeiter bereits vor ein paar Jahren», sagt Sämi Deubelbeiss, Mediensprecher der Verkehrsbetriebe Luzern VBL. Er spricht von einer neuen Möglichkeit für Chauffeure, anderen Verkehrsteilnehmern Respekt zu zollen. Konkret können Bus-Chauffeure neu einen Knopf drücken, der bewirkt, das am Display hinten am Bus das Wort «Danke» aufleuchtet. So können sie sich bei Autofahrern bedanken, die ihnen beim Rausfahren aus Bushaltestellen den Vortritt gewähren, wie Radio Pilatus berichtet.

Autofahrer sind eigentlich verpflichtet, herausfahrenden Bussen, die den Blinker setzten, den Vortritt zu gewähren. Nur: «Daran halten sich viele Autofahrer nicht», sagt Deubelbeiss. Das könne gefährlich werden: Ein Auto kann mit dem Bus kollidieren oder es kommt zu Stopp-Unfällen. «Die Passagiere können sich durch ein abruptes Halten des Busses verletzen», so Deubelbeiss.

«Die Autofahrer freuen sich»

Mit ihrer Höflichkeits-Offensive kommt die VBL offenbar gut an. Deubelbeiss sagt: «Nehmen sich die Autofahrer einen Moment Zeit und lassen dem Bus Vortritt, blinkt das «Danke» auf dem Display auf. Wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten. Die Autofahrer wissen die Aufmerksamkeit im Verkehrsalltag zu schätzen.»

Und: Es bereite auch den Bus-Chauffeuren Spass, ein «Danke» auf dem Anzeigeschild aufblinken zu lassen.