Riesendamm soll die Axenstrasse schützen

Die Sicherungsarbeiten an der Axenstrasse kommen voran: In den vergangenen Wochen habe man im Bereich Gumpischtal Fortschritte gemacht, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Mittwoch mitteilte. Dort donnerten seit dem Sommer mehrere Felsen und Murgänge ins Tal.

«Es wurden grosse Blöcke entfernt und weitere temporäre Steinschlagschutznetze erstellt. Im unteren Bereich des Gumpischtals wird derzeit ein grosser Ablenkdamm gebaut», lässt das Astra verlauten. Der Damm soll verhindern, dass weitere Murgänge auf die Strasse geraten. Sie sollen stattdessen unter der Brücke hindurch geleitet werden.

Hier wurde die Axenstrasse Mitte Oktober für den Verkehr wieder freigegeben. (Video: BRK News)



Schutzdamm soll Ende November fertig sein

Die Masse des Schutzdammes sind eindrücklich: 80 Meter lang und sechs Meter hoch soll er werden. Auf dem Damm werden zusätzlich noch drei Meter hohe Schutznetze montiert.

Die Arbeiten im steilen Gelände seien anspruchsvoll und vom Wetter abhängig: Mehrere Male gab es in den letzten Wochen wegen Regen und Föhn Unterbrüche bei den Arbeiten. Dank Wochenend- und Feiertagseinsätzen sei man aber auf Kurs, so das Astra. Ende November soll der Schutzdamm fertig sein.

Die elektronische Überwachung des Gumpischtals läuft nach wie vor weiter. So werden Murgänge und sich bewegende Felsblöcke mittels Sensoren detektiert, im Ernstfall wird die Strasse automatisch gesperrt. Da dies in Sekundenschnelle geschehen muss – vom Abbruch am Hang bis zur Strasse benötigen die Felsmassen rund 20 Sekunden – dürfen Velos, Töffli, Fussgänger und landwirtschaftliche Fahrzeuge die Strasse nach wie vor nicht benützen.

Axenstrasse sorgt immer wieder für Ärger

Immer wieder war es an der Axenstrasse in der jüngeren Zeit zu Sperrungen gekommen. Am Sonntag war die Strasse wegen eines Baumes blockiert. Zuvor kam es zu einer längeren Sperrung: Nach einem Murgang am 3. Oktober wurde die Strasse gesperrt. Wegen des schlechten Wetters wurden die Arbeiten verzögert. Am 12. Oktober wurde die Strasse wieder geöffnet.

Noch länger dauerte die Sperrung zuvor: Ende Juli kam es zu einem Steinschlag. Die Strasse blieb danach für mehrere Wochen gesperrt und wurde erst im September wieder geöffnet. Auch am Stephanstag 2018 musste die Strasse nach einem Felssturz gesperrt werden, ebenfalls war diies im Winter 2017 detr Fall.

(gwa)