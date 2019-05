Riesiger Ansturm aufs Schwingfest in Zug

Die meisten, die ein Ticket für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) vom 23. bis 25. August in Zug ergattern wollten, sind leer ausgegangen. Die Organisatoren haben am Mittwoch 4000 Karten in den freien Verkauf gegeben, 183'000 hätten sie verkaufen können. Wie die Organisatoren gestern mitteilten, waren wie bereits bei den vorangegangenen Eidgenössischen Schwing- und Älplerfesten 4000 Karten in den freien Verkauf gelangt.

Auch in Zug wird die Hütte voll sein, so wie hier am Eidgenössischen in Estavayer 2016 (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) (Bild: Keystone/Jean-christophe Bott) Auch in Zug wird die Hütte voll sein, so wie hier am Eidgenössischen in Estavayer 2016 (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) (Bild: Keystone/Jean-christophe Bott)

Nicht mehr die Schnellsten erhalten Zuschlag

Früher konnten sich aber jeweils die Schnellsten ein Ticket sichern. Für das Esaf in Zug wurde dies geändert: Interessierte konnten sich am Mittwoch bis Mitternacht eintragen und je maximal vier Karten bestellen. Es habe 53 250 Registrierungen für 183 000 Tickets gegeben, teilten die Organisatoren mit. Nun werde das Los über die Zuteilung entscheiden.

Sollten die Gewinner ihre Tickets dann auch buchen und bezahlen, ist die Zug Arena quasi ausverkauft, teilte da OK mit. Die Arena in Zug fasst total 56'500 Plätze. Sollten Gewinner aber ihr Kaufrecht nicht wahrnehmen, werden diese Tickets unter den Registrierten wieder verlost.

Der Grossteil der restlichen Tickets ist schon vergeben: Diese wurden vom Schwingverband nach einem Kontingentensystem an die Schwingclubs abgegeben. Auch für Sponsoren ist ein Teil reserviert. An Stadt und Kanton Zug wurden je 1000 Tickets verkauft, welche in der Bevölkerung verlost wurden.

