Rössli-Nächte müssen kürzer werden

Bisher konnten Gäste in der Rössli Nightbar im Surseer Altstädtchen bis tief in die Nacht feiern. Dies führte zu viel Lärm und auch mehreren Beschwerden.

Werktags hatte die Bar nämlich bis 2.30 Uhr geöffnet, freitags und samstags konnten sich die Gäste sogar bis 4 Uhr bei einem Bier mit Freunden oder mit einer Frau des Bordells vergnügen.

Jetzt wirds eng fürs Rössli

Wie die Surseer Woche am Mittwoch berichtete, könnte damit bald Schluss sein. Die Rössli Nightbar zog mit ihren langen Öffnungszeiten Nachtschwärmer an, die viel Lärm erzeugten. Präsident des Quartiervereins Altstadt Rainer Jacquemai sagte im Januar zu 20 Minuten: «Wenn sich alle auf der Strasse versammeln, hat man die halbe Nacht bis am frühen Morgen Lärm und kann nicht mehr schlafen. Dieser Zustand ist unhaltbar.»

Als dann noch ein Gast im November 2018 vor dem Rössli um sich schoss lagen die Nerven blank. Vor knapp einem Jahr hatte der Surseer Stadtrat den Kanton darum gebeten, die Öffnungszeiten des Lokals einzuschränken, berichtete die Surseer Woche. Nun steht fest: Die Polizei unterstützt den Vorschlag. Allerdings laufe die Rechtsmittelfrist noch, wonach der Besitzer der Rössli Nightbar noch Einspruch erheben könne.

Rössli-Besitzer wollte sich nicht äussern

Tut er dies nicht, muss das Rössli ab dem 1. Juli 2020 von Sonntag bis Donnerstag statt um 2.30 Uhr bereits um 0.30 Uhr sowie freitags und samstags bereits um 2.30 statt um 4 Uhr ihre Tore schliessen.

«Dieser Entscheid entspricht dem Grundsatzentscheid des Stadtrats, der damit die Öffnungszeiten in der Altstadt vereinheitlichen kann und Rechtsgleichheit schafft», teilte der Bereichsleiter Öffentliche Sicherheit der Stadt Sursee Marcel Büeler der Surseer Woche mit. Der Geschäftsführer der Rössli Nightbar wollte sich auf Anfrage der Surseer Woche nicht äussern.

(jab)