Rollerfahrer kracht in BMW und stirbt

Am Freitagmorgen fuhr ein 25-jähriger Italiener mit seinem BMW von Wohlen Richtung Boswil. Im Ausserortsbereich kam es zu einer frontalen Kollision mit einem in die Gegenrichtung fahrenden Motorrad, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte.

Der Rollerfahrer blieb nach dem heftigen Zusammenstoss auf der Fahrbahn liegen. Rasch rückten Regional- und Kantonspolizei sowie Ambulanzbesatzung vor Ort aus. Der Rollerfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Unfallhergang wird ermittelt

Zur Tatbestandsaufnahme und Spurensicherung zog die

Kantonspolizei die Unfallgruppe bei. Die Staatsanwaltschaft

Muri-Bremgarten eröffnete eine Strafuntersuchung.

Beim Autofahrer wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Die Kantonspolizei nahm ihm den Fahrausweis auf Probe vorläufig ab. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Augenzeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden aufgerufen, sich bei der Mobilen Polizei in Schafisheim unter der Telefonnummer 062 886 88 88 zu melden.

(tst)