Warum fühlen sich so viele SBB-Kunden unsicher?

Im September wurde ein 33-jähriger Luzerner im Bahnhof Luzern grundlos von einem Mann spitalreif geschlagen. Und an einem Abend Anfang Oktober setzte in Luzern ein Mann mit einem Messer die Passagiere des Interregio von Luzern nach Basel in Angst und Schrecken.

Umfrage Denken Sie, dass die Sicherheit im öffentlichen Raum in den letzten Jahren abgenommen hat? Nein, ich fühle mich noch genau so sicher wie vor ein paar Jahren.

Ja, und ich wurde auch schon einmal Opfer einer Gewalttat im öffentlichen Raum.

Ja, darum bleibe ich am Abend zu Hause.

Das Resultat der Umfrage «Fühlen Sie sich in Bahnhöfen und Zügen sicher?» mit fast 4600 Teilnehmern:



15 Prozent: «Ja, denn es gibt ja in den grösseren Bahnhöfen Personal, das nur für die Sicherheit der Passagiere zuständig ist.»

28 Prozent: «Ja, aber ich fühlte mich auch schon sicherer.»

32 Prozent: «Eher nein, darum reise ich nur noch am Tag mit Zügen.»

25 Prozent: «Nein, darum benütze ich keinen ÖV.»

Umfrage zeigt deutliches Resultat

In einer nicht repräsentativen Umfrage zu letzterem Fall stellten wir folgende Frage: Fühlen Sie sich in Bahnhöfen und Zügen sicher? Das Resultat ist ziemlich deutlich (siehe Box).

In der Kommentarfunktion schrieb eine Leserin, die sich «Kondi SBB» nennt: «Als Kundenbegleiterin könnte ich hier so einige Geschichten erzählen.» Weiter schrieb ein Mann, der als Lokführer tätig sei: «Es gibt leider viel zu wenig Sicherheitspersonal auf den Zügen.»

«Unsere Bahnhöfe sind sicher»

20 Minuten fragte nach, was die SBB in grösseren Bahnhöfen unternimmt, damit sich Reisende wieder sicherer fühlen. Darauf antwortete Sprecher Daniele Pallecchi: «Unsere Bahnhöfe sind sicher, häufig sicherer als der restliche öffentliche Raum.» An Bahnhöfen in kleineren Ortschaften gebe es einen permanent engen Austausch zwischen lokalen und kantonalen Polizeien und Behörden sowie der SBB. Ausserdem solle nicht vergessen werden, dass auch Lokomotivführer in den Zügen sitzen würden, die die Situation auf und entlang des Schienennetzes im Minutentakt kontrollieren würden. Sie können sofort Alarm schlagen.

«Im Fernverkehr ist Zweierbegleitung die Regel»

Weiter sagt Pallecchi, dass im Fernverkehr die Zweierbegleitung die Regel sei. Wenn aber im Regionalverkehr die federführenden Kantone neu zusätzliche Zugbegleiter bei der SBB bestellen und bezahlen wollten, dann sei die SBB bereit. Denn: «Eine Eigenheit des schweizerischen ÖV-Angebots ist, dass der Regionalverkehr in seiner Quantität und auch in seiner Qualität von den Kantonen bestellt und bezahlt wird.»

Als Beispiel führt Pallecchi die S-Bahn in Zürich auf: «Der Zürcher Verkehrsverbund ZVV bestellt und bezahlt die dortige Sicherheitsorganisation. Die Sicherheitslage wird in Zusammenarbeit mit den kantonalen und lokalen Polizeikorps sowie der Transportpolizei permanent überwacht und ist objektiv gut und stabil.» Laut Pallecchi seien die Bahnhöfe und Züge zusammenfassend sicher und diffuse Ängste unbegründet.

Laut Pro Bahn hat Sicherheitsgefühl abgenommen

Karin Blättler, Präsidentin von Pro Bahn Schweiz, sieht das Problem, dass das Sicherheitsgefühl von Bahnreisenden sinkt, gesellschaftlich begründet. Es sei in der Tat so, dass das Sicherheitsgefühl abgenommen habe. Das gelte aber nicht nur für Bahnhöfe und Züge, sondern ganz allgemein im öffentlichen Raum. «Überall wird Personal abgebaut. Alles wird dadurch anonymer und zieht etwa Vandalismus und Gewalt an.»

Pro Bahn sei sich der Problematik bewusst: «Deswegen haben wir an unserer letzten Konferenz der Sektionspräsidenten das Thema Sicherheit als Schwerpunktthema für die nächste Präsidentenkonferenz vom 4. November gewählt. Dabei geht es um alle Sicherheitsaspekte des öffentlichen Verkehrs.»

«Es wird am komplett falschen Ort gespart»

Blättler glaubt nicht, dass in Zukunft wieder vermehrt Zugbegleiter unterwegs sein werden. «Die Sorge unsererseits besteht, dass genau der entgegengesetzte Trend weiter fortgeführt wird und die Züge immer weniger Zugbegleiter haben werden. Das ist aus unserer Sicht eine völlig falsche Entwicklung. Hier wird am komplett falschen Ort gespart.» Pro Bahn müsse erreichen, dass die Züge begleitet würden und dass eine regelmässige Billettkontrolle und Präsenz stattfinde. Gerade in Bezug auf die Sicherheit.

Laut Urs Wigger, Sprecher der Luzerner Polizei, werden keine separaten Auswertungen über Delikte, die sich im Bahnhof ereignen, veröffentlicht. «Die unterschiedlichen Delikte werden in der Kriminalstatistik nach Straftatbeständen aufgeführt und nicht nach Örtlichkeiten oder Gebäuden, in denen sie passieren», so Wigger. Beim Kanton und bei der Stadt gibt es keine negativen Rückmeldungen betreffend der Sicherheit des Luzerner Bahnhofs aus Sicht der Bevölkerung.