SP-Frau schenkt SVP-Mann Säuli-Tasse

Kaffee im Pappbecher trinken und so der Umwelt schaden? Das findet die Luzerner SP-Kantonsrätin Sara Muff (26) nicht so toll. Während den Debatten im Luzerner Kantonsparlament störte sie sich offensichtlich daran, dass ihr SVP-Kollege Pirmin Müller (46) genau das immer wieder tut.

Also schritt sie zur Tat: Sie schenkte dem Parlamentskollegen aus der politisch gegenteiligen Ecke eine wiederverwendbar Tasse. Es ist nicht irgendeine Tasse, sondern sie stellt ein Säuli dar.

SVP-Müller findet Gefallen daran. Auf Facebook postete er ein Bild der Tasse und schrieb:



Und auch SP-Frau Muff ist jetzt happy. Ebenfalls auf Facebook bedankte sie sich beim Online-Portal Zentralplus für den Bericht.

Pro Jahr fast drei Milliarden Einwegbecher

Weil Müller jetzt also keinen Kaffee mehr als Pappbechern trinkt, trägt er dank der Hilfe der SP seinen Teil dazu bei, dass der riesige Einwegbecher-Verbrauch in der Schweiz ein bisschen kleiner wird. Im Jahr 2018 wurden in der Schweiz rund acht Millionen Einwegbecher verbraucht. Pro Tag. Macht im Jahr 2,9 Milliarden.





