JSVP prangert «doppeltes Abkassieren» an

«Regelmässige Nutzer der öffentlichen Parkplätze in der Stadt Luzern ärgern sich stets über die überteuerten Parkgebühren in der Stadt Luzern», sagt Grossstadtrat Patrick Zibung (JSVP). Trotzdem gebe es für Autofahrer immer wieder mal einen vermeintlichen Lichtblick. «Nämlich dann, wenn die Parkuhr noch Restparkzeit eines Vorgängers anzeigt», so Zibung.

Das nützt den Autofahrern in der Stadt Luzern jedoch nichts, denn: Wenn die Parkuhr noch Restguhaben vom vorherigen Parkplatzbenutzer anzeigt und man Geld einwirft, geht das bereits vorhandene Guthaben verloren. «Das Restguthaben

des Vorgängers wird gelöscht, was jeweils den Ärger der Automobilisten verstärkt», so der Grossstadtrat. Darüber ärgert er sich, denn schliesslich habe der Vorgänger bereits Parkzeit bezahlt. «Es wird doppelt abkassiert», sagt Zibung.

Früher war dies laut Zibung anders: Hatte man bei einer Parkuhr mit Restguthaben Münz eingeworfen, sei das Guthaben zwar nicht angezeigt worden, aber im Hintergrund gespeichert. Nach Ablauf der bezahlten Parkzeit sei die Parkuhr für die Dauer des Restgutahbens in einem neutralen Zustand geblieben. Erst nach Ablauf des zusätzlichen Guthabens wurde angezeigt, dass die Parkzeit abgelaufen war.

Parkuhren sollen anders porgrammiert werden

Deshalb hat Zibung einen Vorstoss names der SVP eingereicht. «Der Stadtrat wird gebeten, die Parkuhren entsprechend anders zu programmieren, sodass die restliche Parkzeit des vorherigen Nutzers dem Nachfolgenden angerechnet wird, auch wenn

dieser noch zusätzliche Münzen einwirft», fordert er.

Der Stadtrat lehnt den Vorstoss jedoch ab. Verlassen «Autofahrende das Parkfeld vor Ablauf der bezahlten Parkdauer, wird das Parkfeld freigegeben», schreibt die Stadtregierung in der Antowort zum Vorstoss. Der Anspruch werde dadurch vollständig abgegolten. Deshalb sollten Autofahrer das Münz passgenau in die Parkuhr einwerfen.

Passgenaues Münz oder Bezahlen per Twint

Hinzu kommt: «Das unerlaubte Nachzahlen wird nicht nur in Luzern, sondern schweizweit durch die Polizei gebüsst.» Deshalb seien die Parkuhren so porgrammiert, dass «ein Restguthaben in der Parkuhr nicht gespeichert wird und bei einem erneuten Bezahlvorgang ein neuer Parkierungsvorgang ausgelöst wird.»

Fazit des Stadtrats: «Die Anrechnung bezahlter, aber nicht genutzter Parkzeit widerspricht Massnahmen zur Vermeidung des verbotenenen Nachzahlens.»

Der Stadtrat verweist zudem darauf, dass Autofahrer seit Oktober zusätzlich die Möglichkeit hätten, die Parkzeit digital mit der App Twint zu bezahlen. Durch das Scannen eines QR-Codes an der Parkuhr könnten Autofahrer das Parkieren starten. «Kehrt man zum Auto zurück, kann man den Parkvorgang in der App beenden und bezahlt nur die effektive Parkdauer».

So kann man mit Twint an Parkuhren bezahlen, hier am Beispiel in der Stadt Zug.

