Samurai-Wespe soll Stinkkäfer bekriegen

Die aus Asien stammende Marmorierte Baumwanze (Halyomorpha halys) breitet sich in der Schweiz und den umliegenden Ländern rasant aus. Als ernstzunehmender Schädling hat sie in der Schweiz bereits für Schäden im zweistelligen Millionenbereich gesorgt. Sie befällt Obst, Gemüse, Beeren und Feldfrüchte. Wie die «BauernZeitung» berichtete, trafen sich im Dezember 200 Fachleute aus dem In- und Ausland und informierten sich am Strickhof in Winterthur über das Auftreten der Marmorierten Baumwanze sowie über mögliche Bekämpfungsstrategien.

Ausfälle in Luzern und Zug in einem Jahr verdoppelt

Die Situation sei prekär. ­Barbara Egger von der ­Forschungsanstalt Agroscope sagte am Anlass: «Wir verzeichnen zunehmend Schäden durch die Marmorierte Baumwanze und andere Baumwanzen im Obstbau.» Bis anhin seien keine wirksamen Massnahmen zur Bekämpfung des Schädlings bekannt. In den Kantonen Zug und Luzern werden die Ernteausfälle 2019 auf über 20 Prozent beziffert – das ist doppelt so viel wie noch im Vorjahr. Ähnlich sieht es auch in den Kantonen Aargau und St. Gallen aus. In Zürich und Thurgau rechnet man gar mit Ausfällen in der Höhe von 25 Prozent.

Bei ihrem Austritt in die Natur halte sich die Marmorierte Baumwanze zuerst auf Gehölzpflanzen auf, bevor sie im Laufe des Junis Freilandkulturen und ab Juli gar Gewächshauskulturen besiedle. Cornelia Sauer von Agroscope sprach von einem unbestrittenen Handlungsbedarf und zeigte sich zugleich überzeugt, dass nur eine Kombination verschiedener Massnahmen die Wanzenprobleme merklich zu reduzieren vermöge.

Samurai-Schlupfwespe als natürlicher Feind

Einer der natürlichen Gegenspieler der Baumwanze ist mit der Samurai-Schlupfwespe (Trissolcus japonicus) eigentlich bekannt. Es konnten bereits erste solche ebenfalls eingewanderte Exemplare im Tessin in einer Apfelkultur festgestellt werden, wie in dem Bericht steht. Die Samurai-Schlupfwespe lege ihre Eier in die von der Baumwanze abgelegten Eier ab. «Die Samurai- Schlupfwespe sorgt mit ihrer Eiablage in Wanzeneier zumeist für eine Parasitierung von 90 bis zu 100 Prozent», sagte der Biologe und Wanzenspezialist Tim Haye vom Centre for Agriculture and Biosciences International in Delémont JU.

Zuerst braucht es Zulassung

Nun gehe es darum, dass die Schlupfwespe auch in der Schweiz offiziell eingesetzt werden dürfe, um die Baumwanze zu bekämpfen. Doch bis es hierzulande so weit ist, müsse zuerst ein mehrstufiges Bewilligungsverfahren durchlaufen werden. Der Grund dafür sei die Herkunft der Schlupfwespe: «Die Samurai-Schlupfwespe ist ein gebietsfremder Organismus. Er könne als invasive Art Umweltschäden verursachen», sagte ­Olivier Félix vom Bundesamt für Landwirtschaft.

Deshalb müsse zuerst geprüft werden, ob die Samurai-Schlupfwespe schon in der Schweiz anwesend sei, ob sie sich etablieren und ob sie keine einheimischen Wanzen parasitieren könne. Laut anderen Zeitungsberichten darf der Hautflügler in Bozen (A) bereits unter Aufsicht eingesetzt werden. Zudem verwies Félix auf den Aktionsplan Pflanzenschutz, der eine Reduktion der Pflanzenschutzmittel anstrebt. Es brauche für die Baumwanze biologische Bekämpfungsmittel, wobei das Heilmittel nicht schlimmer als die Krankheit sein dürfe.

(nob)