Schäferhund attackiert Bub und dessen Chihuahua

Am Sonntagabend wurde in Malters ein 13-jähriger Jugendlicher von einem Schäferhund in die Hand gebissen. Die unbekannte Hundehalterin gab dem Jungen anschliessend ihre Telefonnummer bekannt und ging weiter.



Allerdings konnte die Frau anhand der Nummer nicht identifiziert werden, wie Polizeisprecher Urs Wigger auf Anfrage erklärte. Zwar habe die Frau dem 13-Jährigen mündlich eine Nummer diktiert, die dieser sein Handy eingetippt. Aber: «Man weiss nun nicht, ob der Jugendliche in seiner Aufregung eine falsche Nummer notierte oder ob die Frau eine falsche Nummer angegeben hat. Fakt ist, die Nummer ungültig. Darum suchen wir nun die Frau.»

Bub wollte sein Hündchen schützen

Zum Hundebiss kam es am Sonntag, 9. Dezember, kurz nach 17.30 Uhr auf dem Fussweg von der Hellbühlstrasse Richtung Muoshofstrasse. Gemäss Aussagen des Jugendlichen war ihm die Frau mit dem Schäferhund dort entgegengekommen. Er habe zur Sicherheit seinen Chihuahua auf die Arme genommen. Der Schäferhund habe sich dann von seiner Halterin gelöst, sei auf ihn zu gerannt und habe seinen Hund am Rücken und ihn in die Hand gebissen.



Die Luzerner Polizei sucht die unbekannte Halterin des Schäferhundes oder Personen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu der gesuchten Frau machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.

