Schlägerei an Anti-Ku-Klux-Klan-Demo

Am Samstagnachmittag fand in Schwyz eine bewilligte Kundgebung unter dem Namen «Buntes Schwyz» statt. Gegen 300 Teilnehmende haben sich in Seewen versammelt und zogen via die Bahnhofstrasse nach Schwyz. Dort hielten sie vor dem Regierungsgebäude eine Platzkundgebung ab und versammelten sich anschliessend auf dem Hauptplatz in Schwyz.

Linke und Rechte gingen aufeinander los

Die Kundgebung verlief mehrheitlich friedlich. Am Rand der Demonstration kam es zu einer kleineren

Auseinandersetzung zwischen links- und rechtsextremen Personen, die durch die Kantonspolizei Schwyz jedoch rasch beendet werden konnten.

Ein gutes Dutzend Personen, die der rechtsextremen Szene zugeordnet werden, wurden aus dem Raum Schwyz weggewiesen. «Die Auseinandersetzung dauerte nur kurz und der Umzug konnte wie geplant durchgeführt werden», sagte David Mynall, Mediensprecher der Kantonspolizei Schwyz, auf Anfrage von 20 Minuten.

Umzug sorgte für Empörung

An der Fasnacht in Schwyz marschierten vor wenigen Wochen zwölf Schweizer in weissen Kutten, brennende Fackeln und Keltenkreuz-Flagge umher. Der Ku-Klux-Klan-Umzug sorgte schweizweit für grosses Aufsehen, die Polizei ermittelte die zunächst unbekannten Mitglieder der Gruppe.

Die Demonstration von heute Samstag sollte gemäss den Initianten nun zeigen, «dass Schwyz kein Nazinest ist, sondern ein bunter Flecken mit vielen tollen Leuten, wo sich alle sicher fühlen können.» Organisiert wurde die Demo vom «Bunten Bündnis Schwyz».

