So teuer ist keine andere Schokolade der Welt

Der 32-jährige Alain Mettler hat aus einer luxuriösen Schokolade ein neues Produkt entwickelt, das seinesgleichen sucht. Seine Zutaten sind: 68-prozentige Grand-Cru-Schokolade, eine Prise Safran und etwas Orangenkristall mit Crunch. «Das Ergebnis ist eine Geschmacksexplosion», sagt Mettler. Für diese Schokoladentafeln werden nur die besten Naturprodukte verwendet. Das Ergebnis sei eine Symbiose mit rauchigem Aroma, das man sich auf der Zunge zergehen lassen könne.

Der Kakao kommt aus dem kleinen Dorf Chuao in Venezuela, in dem Kakao schon seit 400 Jahren angebaut wird. Dieser Kakao wird von den Bauern jedes Jahr nur sehr begrenzt produziert und die Ernte entsprechend umkämpft. Mettler ist es gelungen, sich eine gewisse Menge zu sichern, obwohl man sich normalerweise bis zu 19 Jahre vor dem Kauf anmelden muss, damit man von der Ernte etwas erhält.

Eintrag als exklusivste Schokolade im Guinnessbuch

Mettler dürfte neben seinen Beziehungen zu den Kakaobauern auch zu Gute gekommen sein, dass er nahe der Schokoladenfabrik Felchlin in Ibach aufgewachsen ist. Seine Firma, die Attimo Chocolate, die er Anfang 2019 mit seiner Partnerin Olivia Madet (27) in Zürich gründete, arbeitet partnerschaftlich mit Felchlin zusammen.



Das neuste Schokoladenprodukt der Manufaktur Attimo Chocolate, die Ende November online bestellt werden kann, ist auf 50 Tafeln limitiert. Für den Verkaufspreis von 640 Franken für 80 Gramm könnte an Weihnachten auch ein echtes Schmuckstück unter dem Weihnachtsbaum liegen.

Mettlers Tafel hat auch schon den Weltrekord als «teuerste Schokolade» der Welt und den Eintrag ins «Guinnessbuch der Rekorde» geschafft, wie der «Bote der Urschweiz» berichtete. «Wir haben dort das Endprodukt eingereicht und eine Expertenkommission konnte es degustieren. Danach wurde die Schokolade bewertet», erklärt Mettler, der schon seit Monaten am Produkt feilte und den Geschmack selbst erfunden und entwickelt hatte.

Ein Kilo Safran aus dem Wallis kostet 30'000 Franken

Der gelernte Koch, der in Fünfsternhäusern arbeitete, testete seine unzähligen Rezepte, bis er mit dem Endergebnis zufrieden war. Mettler: «In der Zwischenzeit habe ich ein paar Kilo zugenommen.» Auch der beigefügte Safran ist nur vom Feinsten. Dieser stammt aus dem Wallis und wird im Dorf Mund angepflanzt. Dort wird laut Mettler pro Jahr etwa 1,5 Kilo angepflanzt: «Dieser Safran ist vom Geschmack, der Aromatik und der Qualität her etwas vom Besten, was es gibt.» Ein Kilo des Gewürzes koste etwa 30'000 Franken. «Es standen nicht nur rare Zutaten im Mittelpunkt, sondern auch die Zusammensetzung der Produkte», sagt Mettler weiter. Alle seine Kreationen enthalten keine Zusatzstoffe.

Mettler setzt aber nicht nur auf exklusive Rohstoffe. Er bezahlt den Bauern für ihre Produkte mehr als etwa das Label Fair Trade: «Die Kunden sind bereit, für innovative, nachhaltige Produkte, die ethisch vertretbar sind, mehr zu bezahlen.»