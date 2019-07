Schon fast 10 Kilometer Stau vor Gotthard-Tunnel

In den zwei deutschen Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern haben heute die Sommerferien begonnen. Auf ihrem Weg in den Süden müssen fast alle durch den Gotthard-Tunnel. Das hat Konsequenzen: Bereits am frühen Samstagmorgen staut sich der Verkehr auf schon fast 10 Kilometern.

Es muss mit einem Zeitverlust von einer Stunde und 30 Minuten gerechnet werden. Es wird empfohlen, über den San Bernardino-Tunnel auszuweichen. Auch auf der Hauptstrasse Richtung Andermatt staut sich der Verkehr.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen 9 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 30 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) July 27, 2019

(fur)