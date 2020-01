Schweizer (78) steuerte das abgestürzte Flugzeug

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs bei Schongau LU ist nun klar, wer der Pilot war. Wie die Luzerner Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, handelte es sich beim Piloten um einen 78-jährigen Schweizer.

Der Leichnam des Mannes wurde noch am Dienstagabend geborgen. «Durch die zuständigen Untersuchungsbehörden wurde eine Obduktion der Leiche am Institut für Rechtsmedizin angeordnet», heisst es in der Mitteilung.

Polizeisprecher Chirstian Bertschi zum Absturz. (Video: BRK News)



Flugzeug geriet in Brand

Derzeit sind die Bergungsabeiten beim Absturzort und der Abtransport der Wrackteile im Gange. Das Kleinflugzeug der Marke Cessna war am Dienstagnachmittag gegen 15.10 Uhr beim Flugplatz Buttwil AG gestartet und wenige Minuten danach im Gebiet Rüedikerwald abgestürzt. «Ein Teil des Flugzeugwracks geriet in Brand und wurde durch die Feuerwehr gelöscht.»

Die Gründe für den Absturz sind noch unklar. Die Untersuchungen zum Fall werden von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust und der Staatsanwaltschaft Emmen geführt.

(gwa)