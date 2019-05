Schweizer Bergsteiger tödlich verunfallt

Am Freitagmorgen ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz die Meldung ein, dass vom Haggenspitz Hilferufe zu hören waren.

Wie die Kantonspolizei mitteilt, entdeckte die Besatzung eines Rega-Helikopters bei ihrem Suchflug im steilen Gelände eine leblose Person. Rettungs-Spezialisten konnten vor Ort nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen.

Identität des Opfers noch unklar

Aufgrund erster Ermittlungen gehen die Untersuchungsbehörden davon aus, dass sich der Berggänger am Freitagvormittag alleine am Aufstieg zum Haggenspitz befand. Aus bisher nicht geklärten Gründen stürzte er einige Meter vor dem Gipfel rund 200 Meter in die Tiefe.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen auf Hochtouren. Auch die Identität des Verunfallten, werden von der Kantonspolizei Schwyz abgeklärt.

