Schweiz lässt sich Schnee auf der Zunge zergehen

Lange hat man im Flachland dieses Jahr auf den ersten Schnee gewartet. Letzte Woche schneite es endlich dicke Flocken. Und was macht man in diesem Moment? Man legt den Kopf nach hinten, macht den Mund auf, streckt die Zunge raus und hofft die eine oder andere Schneeflocke aus der Luft zu erwischen.

Umfrage Fängst du den Schnee auch mit der Zunge auf? Ja, das mach ich für mein Leben gern.

Ja, aber nur wenn niemand hinschaut.

Nein, ich bin zu alt für solchen Seich.

Nein, das zeugt von schlechten Manieren.

So zumindest sieht das die Marketing-Abteilung von Schweiz Tourismus. In einem Video freuen sich Jung und Alt am Schneetreiben in Einsiedeln SZ, indem sie eben versuchen, mit der Zunge eine Schneeflocke zu ergattern. Dazu heisst es: «Schneeflocken schmecken besser in der Schweiz.»





(nke)