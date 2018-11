Zürich staunt – Schwyz verlegt einfach die Grenze

«Was seit dem Ende des Alten Zürichkriegs 1450 so nicht mehr zu erwarten war, ist seit diesem Herbst doch wieder eingetreten», schreiben Zürcher Kantonsräte verschiedener Parteien in einer Anfrage. «Die Schwyzer fallen nicht mehr nur täglich mit ihren Pendlerströmen in den Bezirk Horgen ein (und ziehen sich für die Nacht wieder auf ihr Kantonsgebiet zurück), sondern sie haben die Kantonsgrenze sichtbar um rund 3,5 Kilometer seeabwärts verschoben.»

Richterswil in Händen der Urschweizer

Wer sich in kriegerischen Zeiten wähnt, liegt falsch: Es geht um Werbetafeln entlang der A3. Bereits beim Rastplatz Gerenau in Wädenswil steht eine mit den Worten «Willkommen. Kanton Schwyz», berichtet die «Zürichsee Zeitung». Wenige hundert Meter davon entfernt werde für das Kloster Einsiedeln und den Hoch-Ybrig geworben. Richterswil etwa scheine «vollständig in die Hände der Urschweizer gefallen zu sein.»

«Was einige einkommensstarke Einwohner, welche seit Jahren mit dem Umstand hadern, ‹steuertechnisch› ein paar hundert Meter falsch gesiedelt zu haben, hoffnungsvoll freuen dürfte, irritiert Geschichts- und Geographiebewusste sowie Lokalpatrioten.» Offenbar wurden betroffene Gemeinden weder konsultiert noch informiert. «Diese Art von unilateraler Tourismuswerbung kommt staatspolitisch doch etwas unsensibel daher; es wird ja nicht bloss für die Tourismusregion Schwyz geworben, sondern man wähnt sich fälschlicherweise auch gleich auf dem Staatsgebiet des ‹Kanton Schwyz›», so das Resümee.

Regierung soll Standorte prüfen

Auch wenn man «eine vertrauensvolle Nachbarschaft und eine enge Zusammenarbeit» pflegt, würden diese «territorialen Fake-News» irritieren. Deshalb wollen die Vorstössigen wissen, ob Regierung und Gemeinden davon wussten.

Zudem wünschen sie sich eine Änderung des Standortes oder des Textes. Einen Vorschlag, damit es nicht zu einer «territorialen Täuschung» komme, liefern die Kantonsräte gleich mit: «Willkommen in der Tourismusregion Schwyz». Auch wollen sie wissen, ob der Kanton Werbung in fremdem Kantonsgebiet machen würde – etwa auf Höhe der Schwyzer Gemeinde Wangen: Auch hier gibts einen Vorschlag: «Willkommen in der Tourismusregion Zürich(see)».

Standorte mit Astra abgeklärt

Bei Schwyz Tourismus sorgen die humorvoll zugespitzten Worte für Amüsement: «Wir mussten leicht Schmunzeln beim Lesen», sagt Geschäftsführer Vendelin Coray. Das Aufstellen der Tafeln sei kein feindlicher Akt gewesen, sondern rechtlich korrekt via Bundesamt für Strassen Astra mit dem Kanton Zürich abgeklärt.

Auch im Kanton Zug stehen solche Tafeln – dort scheint es keine politischen Auflehnungen zu geben: «Bis jetzt haben wir diesbezüglich nichts gehört», so Coray.

Tourismusregionen immer vernetzter

Dass man solche Tafeln nicht bloss im eigenen Kantons- oder Tourismusgebiet aufstelle, sei normal: «Solche Ankündigungstafeln werden nach Vorgabe des Astra üblicherweise mit einer Distanz von 1,5 bis 2 Kilometer zur entsprechenden Ausfahrt platziert.» Zudem sie die genaue Platzierung für Touristen irrelevant: «Die Gäste kennen keine Grenzen. Für sie ist nicht entscheidend, in welchem Kanton oder welcher Gemeinde sie gerade sind.» Internationalen Touristen sei dies noch weniger wichtig. Deshalb sei eine Änderung des Textes auch nicht nötig.

Tourismusregionen würden sich immer mehr vernetzen – so auch Schwyz und Zürich. «Man arbeitet viel enger zusammen und verabschiedet sich vom ‹Gärtlidenken›», sagt Coray. So werde man auch keinen Widerstand leisten, sollten die Zürcher auf Schwyzer Staatsgebiet Werbetafeln für die Region Zürichsee aufstellen wollen.

(gwa)