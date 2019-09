Seferovics zeigen erstmals das Baby aus Sursee

Dieses süsse Bild begeisterte bisher mindestens 6907 Menschen: Das Ehepaar aus Sursee, frei nach Sport-Kommentator Sascha Ruefer, zeigt erstmals Töchterchen Inaya, das vor etwas mehr als drei Wochen zur Welt kam. Viel Worte braucht Mami Amina nicht in ihrem Post, um zu beschreiben, was Familienglück ist: «His.Mine.Hers.Ours 🌎❤️🙏🏽»

Der Schweizer Nati-Stürmer scheint sein neues Leben mit dem Baby in Lissabon zu geniessen: Zufrieden, glücklich und im Reinen mit der Welt blickt er in die Kamera. Und auch sportlich ist alles im Lot: Der Torschützenkönig der vergangenen Saison in Portugal hat in der neuen Saison bereits in der Champions League und in der Liga Nos wieder getroffen. Es läuft beim Ehemann aus Sursee.

(mme)