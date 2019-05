Hier leben viel mehr Tiere als Sie denken würden

Graue Betonmauer, harter Asphalt und viele Menschen: Auf den ersten Blick sieht das Luzerner Stadtgebiet nicht gerade wie ein Paradies für Wildtiere aus. Die Natur trifft man hier oft in gepflegter Form an, wie in schön bepflanzen Gärten und Parkanlagen.

Projekt «StadtWildTier»



«StadtWildTiere» ist ein schweizweites Projekt, an dem sechs Städte mit unterschiedlichen Trägerorganisationen beteiligt sind. Lanciert wurde das Projekt in Luzern im Frühling 2018 mit der Aktion «Igel gesucht». In Luzern wird das Projekt von der Stadt Luzern, vom Natur-Museum Luzern, von der Ornithologischen Gesellschaft der Stadt Luzern, von Pro Natura Luzern und vom WWF Luzern getragen.

Doch viele Wildtiere leben direkt vor unsere Haustür, wie die Stadt Luzern am Montag mitteilte. «40 der 90 Säugetierarten und rund die Hälfte aller Reptilien und Amphibienarten, die in der Schweiz vorkommen, besiedeln auch das Luzerner Stadtgebiet», heisst es in der Mitteilung. Welche Tiere in der Stadt Luzern leben, sehen Sie oben in der Bildstrecke.

Wichtiger Lebensraum

Das Projekt «StadtWildTier» will die städtischen Wildtiere und Pflanzen schützen. Dazu sollen die Lebensräume sichtbar werden. «StadtWildnis» werden diese kleinen verwilderten Orte genannt. Dort sei die Natur noch sich selber überlassen. «‹StadtWildnis›-Orte können zum Beispiel alte Stadtbäume, Trockenmauern oder kleine verwilderte Gartenecken sein.»

Die Orte dienten unter anderem als Versteck für Igel, Siebenschläfer, Zauneidechsen und auch Feuersalamander. Für Wildbienen und Schmetterlinge sind die wildwachsenden Blumen wichtig. Und auch Vögel können an Orten der «StadtWildnis» ungestört ihr Nest bauen.

Suche nach «StadtWildnis»

«Diese Orte sind wichtig für die Artenvielfalt im Siedlungsraum, doch finden sie wenig Beachtung und drohen im Zuge von Aufräumarbeiten zu verschwinden», lautet es weiter in der Mitteilung. Aus diesem Grund will das Projekt «StadtWildTier» den Wert für die Biodiversität solcher Orte bewusst machen und sie schliesslich erhalten und schützen.

Dazu rufen sie die Luzerner auf, die entdeckten «StadtWildnis» auf www.luzern.stadt-wildtiere.ch zu melden. Wer selber «StadtWildnis»-Orte schaffen und schützen will, wird von «Luzern grünt» auf www.luzerngruent.ch beraten.

