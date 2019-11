Sie hier wird einmal als Olympiasiegerin lachen

Zwei Jahrzehnte liegen zwischen den beiden Bildern, die Wendy Holdener (26) aus Unteriberg SZ auf Insta gepostet hat: Eines zeigt sie als Kind, eines ist aktuell entstanden.

Zwischen den beiden Bildern gibt es trotz der vielen Zeit, die vergangen ist, viele Gemeinsamkeiten: Da ist einmal das fröhliche Lachen zu erwähnen, das Wendy Holdener offensichtlich schon als Kind hatte und sich zum Glück bis heute bewahren konnte. Und da sind die grossen Träume: «Then and now 😁 20 years later I live my dream – being a skiracer😍», schrieb Wendy Holdener zu ihrem Insta-Post.

Aber ob sie als Sechsjährige schon gedacht hätte, welch grosse Erfolge sie einmal feiern würde? Bisher sind es drei Goldmedaillen an Weltmeisterschaften und eine an Olympischen Spielen. Hoffentlich geht Wendys Traum noch lange weiter.