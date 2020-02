Erste Feuerwehr-Offizierin der Stadt Zug

Michalk hat sich sehr darüber gefreut, zur Offizierin ernannt zu werden: «Es ist natürlich eine Ehre für mich, die erste Frau zu sein», sagte sie gegenüber der «Luzerner Zeitung».

Vor Antritt der Offiziersstelle habe sie jedoch einen siebentägigen Offizierskurs absolviert. Somit ist Michalk qualifiziert, bei Ernstfällen Führungsaufgaben zu übernehmen. «Als Offizier führt man ein Team nach Anweisung des Einsatzleiters und hält ständig Rücksprache mit ihm. Man ist Auge und Ohr des Einsatzleiters», erklärte Michalk der LZ.

Viel um die Ohren

Tagsüber ist die 34-Jährige als kaufmännische Angestellte tätig. In der Nacht kann sie auch mal von 18 bis 6 Uhr im Einsatz für die FFZ stehen. Die Zeit, die Michalk daneben noch bleibt, widmet sie ihrem Ehemann. Dieser leide nicht unter ihrem Engagement, wie die LZ berichtet. «Der Partner muss einen schon unterstützen und darf sich nicht darüber aufregen, wenn man halt mal von einem Abendessen weg zu einem Einsatz fahren muss.»

Die junge Offizierin erzählt, wie sie zur Feuerwehr kam. Darauf aufmerksam geworden sei sie durch einen Infostand an der Zuger Messe, vor rund zehn Jahren. «Ich dachte mir: Das könnte mir gefallen», erzählt Michalk. Nachdem sie begeistert von einer besuchten Übung nach Hause kam, entschloss sie sich 2011, selber eine «AdF», eine Angehörige der Feuerwehr, zu werden.

Bei der Feuerwehr hat sie schon viele Gebiete kennengelernt. «Sie ist Mitglied des Rettungskorps, das fürs Löschen, Retten und die Wasserwehr zuständig ist», schreibt die LZ. Weiter habe sie in den Formationen Atemschutz, Chemiewehr, im technischen Zug, der Strassenrettung sowie als Korps-Motorfahrerin gedient. Noch dazu ist sie Chefin der Jugendfeuerwehr, bei der Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren an elf Übungen pro Jahr teilnehmen dürfen. «Sie leisten keine Ernsteinsätze», so Michalk. Durch die Einsätze sollen sie weitergebildet werden und später hoffentlich selbst ein «AdF» werden.

Sind Frauen körperlich benachteiligt?

Als Frau habe Michalk noch nie eine Benachteiligung gespürt: «Ich wurde sehr gut aufgenommen, immer respektiert und nie anders behandelt als die Männer.» Der hohe Männeranteil bei der Feuerwehr sei ihrer Meinung nach traditionsbedingt. «In den Köpfen vieler Frauen steckt noch das Vorurteil, das sei reine Männersache.»

Eine körperliche Unterlegenheit gegenüber den Feuerwehrmännern spürt die junge Offizierin jedoch nicht. «Mangelnde Körperkraft ist kein Problem. Es sind auch nicht alle Männer 1,90 gross und muskelbepackt, so Michalk. Bei sehr grossen Einsätzen stosse aber auch sie mal an ihre körperlichen Grenzen. Dann werde einfach getauscht: «Wir arbeiten ja immer im Team und lösen die Aufgaben gemeinsam.»

(jab)