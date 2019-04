Sieben Personen in Schlägerei verwickelt

Zum Streit kam es am Dienstag gegen 16.45 Uhr im Volksgarten in Glarus. An der Auseinandersetzung waren sieben Personen beteiligt, wie die Kantonspolizei Glarus am Mittwoch mitteilte.

Passanten hatten die Polizei verständigt, nachdem es zu Beschimpfungen und Handgreiflichkeiten gekommen war. Die beteiligten Männer aus Afghanistan im Alter zwischen 17 und 22 Jahren haben leichte Prellungen und Schürfungen erlitten. Sie konnten ambulant versorgt werden.

Wieso es zur Schlägerei kam, ist noch unklar. Ermittlungen seien im Gange, teilt die Kantonspolizei weiter mit.

(gwa)