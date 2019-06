Der Siegermuni ist eitel, gfrässig und noch potenter

Siegermuni ist eitel, gfrässig und noch potenter

Mändel Nussbaumer aus Unterägeri (ZG) kümmert sich mit viel Liebe um Kolin, den Siegermuni des Eidgenössischen Schwingfestes 2019 in Zug. Der Muni ist ein Prachtkerl: dreieinhalb Jahre alt, 1,2 Tonnen schwer, ein echter Braunviehstier und offensichtlich sehr potent. Auf der Weide des Hofs Weidmatt springen vergnügt neun junge Kälblein zum Brunnentrog. «Die sind alle von Kolin», sagt Nussbaumer stolz.

Umfrage Gehen Sie ans Eidgenössische Schwing- und Älplerfest nach Zug? Ja, darauf freue ich mich schon seit langer Zeit.

Ich würde gerne gehen, konnte aber kein Ticket mehr kaufen.

Ja, ich werde selber als Schwinger im Sägemehr stehen.

Nein, schwingen interessiert mich nicht.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Seit Monaten kommt er samstags voller Freude auf den Hof seines Bruders Otto, um sich jeweils voll und ganz Kolin zu widmen. Schliesslich ist er nicht nur ein einfacher Muni. Nein, vielmehr musste sich der Prachtkerl gegenüber der Konkurrenz durchsetzen. Der Schönling wurde 2016 an einem Casting am Zuger Stierenmarkt zum Siegermuni erkoren. Der finanzielle Wert des Tieres wird auf 8000 bis 9000 Franken geschätzt.

Ländler-, Pop und Rockmusik für Kolin

Seither bereitet Nussbaumer das Tier auf die Tage vor dem Eidgenössischen, wenn Kolin schon auf dem Festgelände einquartiert wird, und natürlich auf den finalen Auftritt am späten Nachmittag des 25. August vor. Dann soll Kolin in voller Schönheit zu sehen sein und vor allem ruhig bleiben, wenn ihm und dem neuen Schwingerkönig über 55'000 Fans zujubeln. Nussbaumer scheut keinen Aufwand, um dies möglich zu machen.

«Schliesslich macht man so was nur einmal im Leben», sagt er und bindet Kolin im Stall los. Aus den Musikboxen erklingt Ländlermusik. An manchen Tagen auch Pop oder Rock. Weil es am Schwingfest Tag und Nacht laut zu- und hergehen kann, werden die Boxen zwischendurch laut aufgedreht.

Massage mit dem Hochdruckreiniger

Langsam schreitet Nussbaumer mit Kolin aus dem Stall und dreht auf dem Vorplatz kleine Runden. Kolin brauche Zeit, um sich zu bewegen, sagt der 55-Jährige. Wenig erstaunlich bei diesem Gewicht. Er frisst pro Tag 20 Kilogramm Heu und trinkt gegen 100 Liter Wasser.

Nussbaumer bindet den Stier draussen wieder fest und stellt den Hochdruckreiniger an, «auf der feinsten Stufe», sagt er und spritzt ihn ab. Kolin geniesst es und drückt entspannt seinen Kopf gegen den Strahl. Dann wird Kolin von Kopf bis Fuss einschamponiert.

Nussbaumer trägt Kolin als Tattoo

Kurt Häfliger, zuständig für den Gabentempel am Eidgenössischen, stattet einen kurzen Besuch ab und freut sich, dass sich Nussbaumer mit «Leib und Seele» um das Tier kümmert. Dieser hat eine ganz spezielle Beziehung zu Kolin aufgebaut und ihn ins Herz geschlossen. Nussbaumer hat sich das Porträt des Munis sogar auf den rechten Oberarm tätowieren lassen.

Weil Nussbaumer bereits als Bub von Munis fasziniert war, ist es ihm eine grosse Ehre, Kolins temporärer Wegbegleiter zu sein. Von Kolin ganz Abschied nehmen müssen wird er vermutlich nicht. Der Schwingerkönig nimmt den Siegermuni nur selten mit zu sich nach Hause. Dann würde er auf dem Hof bleiben.



Toupieren, frisieren und Klauen einfärben

Nach der Morgendusche macht Nussbaumer mit Kolin Spaziergänge, damit er lernt, ruhig zu bleiben. Anschliessend ist Zeit für den kosmetischen Feinschliff: Nun werden Kolin die Hörner mit Melkfett poliert, die Haare zwischen den Hörnern und am Schwanz ausgebürstet, mit Haarspray toupiert, frisiert und die Klauen mit schwarzem Spray eingefärbt.

Weil Kolin einmal erschrak, als er sein Spiegelbild sah, montierte Nussbaumer an die Wand der Scheune einen Spiegel. Der frisch gestylte Muni geht ganz nah ran. Seine Nase berührt das Glas, und offensichtlich gefällt ihm, was er sieht.

Siegermuni ist eitel, gefrässig und noch potenter

(dag/sda)