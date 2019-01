Ist eine Nummerndieb-Bande unterwegs?

In der Nacht auf Sonntag wurden in Attinghausen zwischen 22 Uhr und 6 Uhr mehrere Kontrollschilder entwendet, wie die Kantonspolizei Uri am Montag mitteilte.

Betroffen waren acht Fahrzeuge im Bereich der Allmendstrasse. Die unbekannte Täterschaft riss von jedem Fahrzeug jeweils ein Kontrollschild ab.

Ähnlichkeit mit Nidwaldner Fall

Vor weniger als einer Woche waren bereits in Nidwalden Nummernschilder gestohlen worden. In Stansstad und in Obbürgen schlugen die Diebe ebenfalls in der Nacht zu.

Auch in Nidwalden wurden an acht Fahrzeugen Schilder entwendet. Ein Sprecher der Kantonspolizei Uri dazu: «Wir prüfen, ob die beiden Fälle zusammenhängen.»

Wer hat die Nummern-Diebe gesehen?

Es bestehen zurzeit keine Hinweise zur Täterschaft. Das Motiv sei noch unklar. Die Kantonspolizei Uri bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen werden aufgerufen sich bei der Kantonspolizei Uri unter der Telefonnummer 041 874 53 53 zu melden.



(tst)