Skifahrer löst Lawine aus

Am Spirstock in der Region Hoch-Ybrig hat ein Skifahrer am Dienstag eine Lawine ausgelöst, ausserhalb der markierten Pisten. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Die Lawine ging um die Mittagszeit nieder. Die Rettungskolonnen Einsiedeln und Muotathal suchten mit 30 Personen und sechs Hunden nach möglicherweise Verschütteten. Auch Rega-Helikopter, Angehörige der Kantonspolizeien Schwyz und Zürich sowie der Rettungsdienst Einsiedeln wurden beigezogen. Die Suche wurde um 15.30 Uhr eingestellt.

Der Skifahrer, der die Lawine ausgelöst hat, ist der Polizei bekannt, wie ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA ausführte. Strafrechtlich relevantes Verhalten liege nicht vor. Geklärt werden müsse aber, ob dem Mann die Kosten oder ein Teil der Kosten für die Suchaktion überbunden werden.

(nag/sda)