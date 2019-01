Ihr Baby darf für immer gratis Skifahren

Yvonne (34) suchte vor drei Jahren die Liebe ihres Lebens. Und sie wurde am Skilift fündig: Beim Speeddating am Skilift Neusell in Rothenthurm traf sie auf Manuel (30). Die Chemie stimmte sofort: «Wir haben uns nach der siebenminütigen Liftfahrt mit der Abfahrt Zeit gelassen und immer wieder angehalten, um uns kennenzulernen», sagt sie.

Das Treffen vor drei Jahren am Skilift war offenbar nachhaltig. Zwischen Yvonne und Manuel funkte es, inzwischen sind sie längst ein Liebespaar. Nun erwarten sie ihr erstes Kind. «Es kommt im Juni zur Welt», freut sich Yvonne. Das Baby wird schon reich beschenkt, bevor es überhaupt geboren ist: «Wie wir bereits früher angekündigt haben, hat das erste Baby aus einer Skilift-Speeddating-Liebe bei uns lebenslang freie Fahrt. Wir freuen uns schon, das Kind von Yvonne und Manuel am Skilift Neusell anzutreffen», sagt Patrik Marty, Geschäftsführer des Veranstalters Heart2Find.

(20 Minuten)