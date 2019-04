So endet eine Blaufahrt mit zwei Promille

Der Unfall ereignete sich am Dienstag um 0.20 Uhr auf der Aaretalstrasse zwischen Rupperswil und Wildegg. In einem BMW fuhr der 36-Jährige von der Autobahn T5 her in Richtung Wildegg. Er schloss auf ein Auto auf und musste nach rechts ausweichen, um eine Auffahrkollision zu verhindern, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Dabei geriet der Wagen auf die Leitplanke, flog durch die Luft und überschlug sich. Völlig demoliert blieb der BMW auf dem Dach liegen.

Atemalkoholwert von 2 Promille

Der Unfallverursacher kam mit leichten Verletzungen davon. Eine Ambulanz brachte ihn zur Untersuchung ins Spital. Dort musste der Serbe eine Blutprobe abgeben, welche die Staatsanwaltschaft angeordnet hatte.

Es hatte sich laut Polizei bereits auf der Unfallstelle gezeigt, dass der Verunfallte stark alkoholisiert war. Der Atemlufttest hatte einen Wert von fast zwei Promille ergeben. Die Kantonspolizei Aargau nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab.

(tst)