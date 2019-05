Für die 12'000 Chinesen braucht es 40 Flugzeuge

Allein am Montag kommen auf Einladung einer US-Kosmetik-Firma 4000 Touristen aus China nach Luzern. Sie reisen in 95 Cars an. Im Verlauf des Monats werden dann noch 8000 weitere Chinesen die Stadt besuchen und anschauen. Eine solch riesige Reisegruppe hat die Schweiz noch nie gesehen. Die Behörden empfehlen der einheimischen Bevölkerung, mehr Zeit einzurechnen, da der öffentliche Raum überlastet sein werde. Hier zehn Vergleiche, die zeigen, wie gross die Gruppe wirklich ist:

1 12'000 Touristen in 95 Cars = 1,33 Kilometer

2 12'000 Touristen = 10 Dampfschiffe

3 12'000 Touristen = 1 gut besuchter FCL-Match

4 12'000 Touristen = Affoltern ZH

5 12'000 Touristen = 14 Giruno-Züge

6 12'000 Touristen = 218 Fahrten auf den Pilatus

7 12'000 Touristen = 1,2 Tonnen Brätkügeli

8 12'000 Touristen = 4,2 Mio Franken

via GIPHY

9 12'000 Touristen = 285 Marathons

10 12'000 Touristen = 40 Flugzeuge

(mme)