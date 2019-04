Jetzt träumen sie wieder vom Jahr 1998

Am Donnerstag ist es so weit: Der EV Zug trifft im ersten Spiel der Finalserie auswärts auf den SC Bern. Dies weckt Erinnerungen: Bereits vor zwei Jahren spielte der EVZ im Final gegen Bern, verlor allerdings.

Bisher wurde der EVZ erst einmal Schweizer Meister. Nämlich im Jahr 1998, das liegt 21 Jahre zurück. Damals war Céline Dions «My Heart Will Go On» auf dem ersten Platz der Schweizer Hitparade. Der dazugehörige Film «Titanic» gewann in diesem Jahr seine elf Oscars. 1998 wurde auch Google gegründet, Viagra auf den Markt gebracht und Smart verkaufte die ersten Autos.

Finalfieber steigt

Die Vorbereitungen für die diesjährigen Spiele laufen in Zug auf Hochtouren. Die Stadiontickets für die Heimspiele in Zug waren am Mittwochmorgen innert weniger Minuten ausverkauft. «Bei rund 6000 Saisonkarten gingen nicht sehr viele Tickets in den öffentlichen Verkauf», sagt EVZ-Mediensprecherin Marisa Hürlimann. «Daher waren die verfügbaren Tickets auch innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Die Nachfrage im Final ist riesig.» Die 7200 Plätze in der Bossard-Arena dürften alle besetzt sein.

Doch wer kein Ticket ergattern konnte, muss nicht sofort aufgeben. Einerseits ist die Abendkasse an Spieltagen ab 17.45 Uhr geöffnet. «An der Abendkasse werden nochmals ein paar Hundert Tickets verkauft.» Zusätzlich gibt es vor der Bossard-Arena ein Public Viewing, wo alle Heim- und Auswärtsspiele gezeigt werden.

Grossleinwand, Verpflegung und Livemusik

Auf dem Arena-Platz werden 100 Tischgarnituren aufgestellt. Der Eintritt ist frei. Beim letzten Public Viewing vor zwei Jahren seien ungefähr 3000 Zuschauer erschienen. «Wir erwarten, dass auch diesmal viele Menschen hinter und zwischen den Tischen stehen und das Spiel verfolgen werden.» Entscheidend für die Anzahl der Zuschauer sei einerseits, ob es sich um ein Heimwärts- oder Auswärtsspiel handle, und andererseits, wie entscheidend das Spiel sei.

Auf einer Grossleinwand wird ab 20 Uhr jedes Finalspiel live übertragen. Doch bereits ab 17 Uhr kann Verpflegung am Bar- und Festbetrieb oder gegebenenfalls Fanartikel im Fanshop gekauft werden. An den Heimspielen, wie auch an einem allfälligen 5. Spiel am Samstag in Bern soll Livemusik spielen. «Wir stehen noch in Verhandlungen mit möglichen Bands, da die Spieldaten noch nicht lange bekannt sind.» Es werden aber lokale Musiker sein. An den restlichen Spielen werde ein DJ für Musik sorgen.

Übertragung diesmal komplett live



Die grösste Herausforderung sei die Technik. «Vor zwei Jahren war die Übertragung im Public Viewing ein bis zwei Sekunden verzögert.» Das Problem dabei: Man hörte den Jubel aus dem Stadion, bevor das Bild auf der Leinwand erschien. «In diesem Jahr haben wir die Technik verbessert.» Nun sei es wirklich live.

Die Spieldaten der Playoff-Finalserie

Spiel 1: Do, 11.04.2019, 20 Uhr; PostFinance-Arena, Bern

Spiel 2: Sa, 13.04.2019, 20 Uhr; Bossard-Arena, Zug

Spiel 3: Di, 16.04.2019, 20 Uhr; PostFinance-Arena, Bern

Spiel 4: Do, 18.04.2019, 20 Uhr; Bossard-Arena, Zug

ev. Spiel 5: Sa, 20.04.2019, 20 Uhr; PostFinance-Arena, Bern

ev. Spiel 6: Mo, 22.04.2019, 20 Uhr; Bossard-Arena, Zug

ev. Spiel 7: Mi, 24.04.2019, 20 Uhr; PostFinance-Arena, Bern

