So würde Luzern im Nordlicht aussehen

«Mein Traum ist es, einmal die Nordlichter in Skandinavien zu fotografieren. Aber im Moment kann ich mir diesen Traum nicht erfüllen», sagt Vincenzo De Chiara, Hobbyfotograf aus Emmenbrücke. Also überlegte er sich, wie er seinen Traum wenigstens ein bisschen erfüllten könnte. Seine Lösung: Er holt die Nordlichter ganz einfach in die Leuchtenstadt.

Und so hat er zunächst eine Fotografie vom Rathaussteg über die Reuss in Richtung Gütsch gemacht. «Nachher habe ich das Foto mit den Bildbearbeitungsprogrammen Lightroom, Photoshop und Landscape pro weiter bearbeitet», sagt De Chiara.

Und so geht sein Nordlicht-Traum wenigstens virtuell in Erfüllung. Auch den Luzernern gefällts: «Auf der Facebookgruppe Du besch vo Lozärn, wenn...» erntet das Bild viel Lob.



Auch andere Künstler haben Schweizer Städte schon ins Nordlicht gestellt. Der Schweizer Künstler Dan Acher hat in Lausanne eine spektakuläre Illusion geschaffen.





(mme)