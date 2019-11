Sofa fängt Feuer und setzt Haus in Brand

In einem Wohnhaus im aargauischen Menziken ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Gemäss Angaben der Feuerwehr hatte ein Sofa Feuer gefangen. Die Rettungskräfte konnten den Brand in der Nacht löschen. Angaben über Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Die Feuerwehr wurde am späten Abend alarmiert. Beim Eintreffen der Löschkräfte vor Ort sei das Haus bereits in Vollbrand gestanden, teilte die Feuerwehr Oberwynental in der Nacht auf Freitag auf Facebook mit. Die Rettungskräfte standen demnach mit einem Grossaufgebot im Einsatz.

Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Auf von der Feuerwehr veröffentlichten Bildern ist das ausgebrannte Haus zu sehen. Das Dach wurde stark beschädigt. Bei der Kantonspolizei Aargau waren zunächst keine Angaben erhältlich. Sie will laut Angaben einer Mitarbeiterin der Notrufzentrale im Verlauf des Freitags informieren.

(fss/sda)